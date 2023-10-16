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Автоэксперт Моржаретто заявил, что к концу 2023 года сильно подорожают автомобили

2:38
Авто

С начала августа 2023 года в России отмечается значительное увеличение цен на автомобили. Это обусловлено как снижением стоимости российского рубля, так и увеличением налогов на утильсбор. В результате за последний год цены на автотранспорт выросли на несколько десятков процентов. Этот тренд развивается в условиях антироссийских санкций и оттока западных компаний с российского рынка.

Автоэксперт Моржаретто заявил, что к концу 2023 года сильно подорожают автомобили
Фото: Openverse

По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, в настоящее время россияне могут приобретать западные автомобили через параллельный импорт, однако это обходится им дорого. Подробнее об изменении стоимости автомобилей в 2023 году и о том, какие машины на данный момент являются наиболее затратными в обслуживании, эксперт поделился с Общественной службой новостей.

Он отметил, что через параллельный импорт доступны практически все модели автомобилей, но, как правило, это касается дорогих машин, поскольку дешевые варианты не столь выгодны для импорта.

"Можно купить все, что угодно, если есть соответствующие финансы", — подчеркнул он.

Тем не менее основную часть рынка автомобилей в России в настоящее время занимают китайские производители, выпускающие транспортные средства под китайскими брендами или под российскими наименованиями. Небольшую долю рынка занимает также отечественный производитель — АвтоВАЗ.

С января по октябрь 2023 года автомобили в России подорожали на 23-25%, по словам Моржаретто. По его прогнозам, к концу года годовой рост цен составит 30%. Подорожание также затронуло рынок обслуживания автомобилей. Эксперт отметил, что наблюдается значительное удорожание запчастей для немецких автомобилей, в частности, цены на комплектующие выросли на 60%.

"Самым сильным образом подорожали услуги по обслуживанию автомобилей немецкой премиальной тройки. Однако и другие марки также подняли цены, хотя и в меньшей степени", — сообщил эксперт.

Сложности также возникают в обслуживании китайских и отечественных автомобилей, но их количество значительно меньше, по его словам. Проблемы, связанные с ремонтом китайских автомобилей, в основном касаются моделей, ввезенных через параллельный импорт из Китая.

В отношении массовых китайских автомобилей, техническое обслуживание их не вызывает особых трудностей, заключил эксперт.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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