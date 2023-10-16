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Исследование "Авито Авто": Россияне и автоблоги — что они смотрят и кому доверяют

2:49
Авто

Социальная сеть "Одноклассники" и платформа "Авито Авто" провели совместное исследование, которое раскрывает интересы и доверие россиян к автоблогерам, а также позволяет понять, какой контент о машинах действительно ценен. 

Исследование "Авито Авто": Россияне и автоблоги — что они смотрят и кому доверяют
Фото: Openverse

В опросе приняли участие 10 тысяч человек со всей России. Почти половина из них, а именно 47 процентов, признали, что следят за контентом автомобильных блогеров. Интересно, что информацию о машинах изучают не только водители, а также те, кто ещё не сел за руль. Среди россиян, планирующих приобрести автомобиль, автоблогеров следят 54 процента. И даже среди женщин блоги о машинах пользуются популярностью: 40 процентов представительниц прекрасного пола с интересом следят за таким контентом.

Чуть менее половины, а именно 49 процентов, доверяют советам автоблогеров и используют их рекомендации при принятии решения о покупке автомобиля. А вот 71 процент опрошенных считают, что блогеры, занимающиеся автомобильной тематикой, помогают разобраться в деталях и сформировать окончательное мнение о том или ином автомобиле.

"Одноклассники" сообщают, что интерес к автомобильному контенту в их сети растет. За последний год охват автомобильных групп и авторов увеличился на 35 процентов. Особенно активный рост подписчиков наблюдается у тех авторов, которые специализируются на диагностике и ремонте автомобилей. Этот интерес, вероятно, связан с растущей популярностью самостоятельного изучения особенностей эксплуатации автомобилей.

Интересно, что большинство пользователей (77 процентов) предпочитают видеообзоры. Тем, кто уже владеет автомобилем, интересны сравнительные обзоры (40 процентов), а те, кто только планируют покупку, чаще изучают подробные статьи с фотографиями (30 процентов).

Среди наиболее востребованных тем в автомобильных блогах пользователи выделили технические характеристики, отзывы, информацию об эксплуатационных расходах, стоимость и финансовые аспекты, а также информацию о доступных опциях и комплектациях.

И, наконец, несмотря на наличие контента о машинах от инфлюенсеров, не связанных с автомобильным рынком, исследование показало, что блоги экспертов, специализирующихся исключительно на автомобилях (автоблогеры, автожурналисты), остаются наиболее популярными: 52 процента опрошенных признали, что предпочитают смотреть именно их контент.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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