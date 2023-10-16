Соцсеть "Одноклассники" и "Авито Авто" организовали исследование и выяснили, что почти 50% граждан РФ при покупке машины ориентируются на советы блогеров.
В пресс-службе ОК пояснили, что в опросе поучаствовали 10 тысяч россиян. Как оказалось, 47% пользователей активно следят за деятельностью автоблогеров, среди них есть граждане, которые ещё не получили водительские права.
Отмечается, что 49% россиян, принимая решение о приобретении машины, опираются на рекомендации блогеров.
По информации ОК, аудитории сообществ на автомобильную тематику в социальной сети растут в связи с желанием пользователей самостоятельно разобраться в сложных вопросах, таких как ремонт машины или её безопасная эксплуатация.
"Одноклассники" выяснили, что большинство россиян изучают технические характеристики авто с помощью блогов по этой теме. Кроме того, граждане РФ интересуются финансовыми аспектами, связанными с обслуживанием машины.
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