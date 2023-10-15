Автоэксперт предупредил о массовой подделке автомобильного масла в РФ

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Примерно треть масел для автомобилей на российском рынке считаются подделками, сообщил автоэксперт и партнер агентства "Автостат" Игорь Моржаретто. Независимые исследования также подтверждают эту оценку.

Фото: openverse.org

Исследование, проведенное совместно специалистами сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze, также показало, что доля фальсифицированных масел для автомобилей составляет 30%, сообщает издание aif.ru.

"Если до весны 2022 года и до пандемии на российском рынке доля поддельного моторного масла достигала 10-15%, что уже считалось крайне высоким показателем, то сейчас доля поддельного масла выросла до 30%," — отмечают авторы исследования.

Покупатели масел популярных брендов, таких как такие как Schell, Mobil или Total, которые ранее были доступны на российском рынке, наиболее подвержены риску попасть на подделку.

Для обычных автолюбителей практически невозможно определить, покупают ли они настоящее и качественное масло, или же в их канистре находится жидкость, которая лишь отдаленно напоминает моторное масло. Поэтому эксперты рекомендуют менять масло только на тех сервисах, которые предоставляют гарантии на свою работу. Также, переход на российские масла может оказаться безопасным, так как в большинстве случаев отечественные ГСМ не нанесут вред двигателю.