Motorbiscuit: 3 кроссовера, которые проедут 500 тыс. км без ремонта

2:24 Your browser does not support the audio element. Авто

Крупные трехрядные кроссоверы идеально подходят для перевозки семи-восьми человек, но не каждый из них доступен по цене. Американское издание "Motorbiscuit" представило список трех надежных подержанных кроссоверов с трехрядным салоном, способных проехать 500 тысяч километров без серьезного ремонта.

Фото: openverse

При составлении этого рейтинга журналисты опирались на исследования агентства "J.D. Power", которое регулярно опрашивает сотни тысяч автовладельцев.

На первом месте списка находится Toyota Highlander 2016 года выпуска. Этот кроссовер Toyota с момента своего дебюта был одним из лучших представителей своего класса и оставался таковым в течение многих лет. Вторичный рынок в США предлагает его по цене, начиная с 17 700 долларов, или примерно 1,7 миллиона рублей по текущему обменному курсу. Highlander получил высокие оценки за надежность - 83 балла из 100 возможных. Единственным недостатком, который отмечают его владельцы, является устаревшая мультимедийная система.

На втором месте находится Honda Pilot 2018 года выпуска. Цены на подержанные автомобили этой модели на рынке США начинаются примерно с 19 200 долларов, или 1,9 миллиона рублей. "J.D. Power" оценивает надежность модели Pilot 2018 года на 82 балла из 100, что является одним из лучших результатов в этом классе. Среди недостатков, на которые жалуются владельцы, можно выделить плохую шумоизоляцию и проблемы с мультимедийной системой, сообщает njcar.ru.

Третье место в рейтинге занимает Ford Explorer 2018 года выпуска. Средняя цена на такие автомобили на вторичном рынке в США начинается с 17 400 долларов, или около 1,7 миллиона рублей. Автомобиль получил высокие оценки за общую надежность - 82 балла из 100, но критикуется за неудобные сиденья в третьем ряду и недостаточную общую вместимость по сравнению с конкурентами.