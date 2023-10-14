Эксперт Плисов разъяснил все тонкости изготовления дубликата ключа для автомобиля в России

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В России всё еще существует возможность создания дубликата ключа для автомобиля, однако стоит помнить о связанных с этим рисках, подчеркнул член правления российского Союза автосервисов, Илья Плисов.

Фото: Wikipedia

Изготовление второго ключа возможно для большинства автомобилей массового сегмента. По мнению эксперта, в крупных городах существует множество компаний, способных оперативно и просто изготовить дубликат ключа и программировать его электронный код. Однако стоит отметить, что для премиальных автомобилей создание такого ключа гораздо сложнее.

Плисов также указал на риски, связанные с изготовлением дубликатов ключей. Ошибки при изготовлении могут привести к блокировке блока управления, что потребует его замены. Тем не менее, специалисты, специализирующиеся в данной области, обычно знакомы с подобными нюансами и стараются избегать ошибок.

Изготовление чип-ключа (дубликата) Выкидной ключ. Nissan