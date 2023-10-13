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Стало известно, какие популярные машины с пробегом подешевели

4:10
Авто

После двух летних месяцев, которые отличались интенсивным подорожанием, рынок подержанных автомобилей в сентябре продемонстрировал редкую стабильность, что в наше время является нечастым явлением. Отчеты показали, что цены на одиннадцать моделей остались вблизи уровня предыдущего месяца, пять автомобилей слегка подорожали на 1-2%, и лишь около трети моделей в ТОП-20, включая Toyota LC300, Lada Niva Travel и BMW 3-серии, немного подешевели на 1-3%.

Стало известно, какие популярные машины с пробегом подешевели
Фото: Wikipedia

Исследование проведенное "Открытие Авто", основанное на данных компании Haraba, охарактеризовало сентябрь как месяц, в котором вторичный рынок автомобилей не столкнулся с продолжением панических настроений, которые царили в августе. Эта стабильность привела к увеличению сроков продажи автомобилей, многие из которых были выставлены на продажу по завышенным ценам с июля. Понятно, что для моделей, цены на которые в предыдущие периоды возрастали неадекватно спросу, продавцам пришлось снизить свои ожидания. Тем не менее, полного возврата к прежнему уровню цен не произошло.

Следует отметить, что популярный японский полноразмерный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 (стоимостью 8,52 млн рублей) снизил свою цену на 266 тысяч рублей, что составляет 3% от средней цены августа. Эти автомобили остаются востребованными как на рынке новых, так и в сегменте подержанных автомобилей, несмотря на более строгие ограничения по их импорту из Японии. Они продолжают поступать в Россию из других стран, таких как Китай, ОАЭ и Казахстан, но даже после этого цены так и не вернулись на июльский уровень.

Схожая картина наблюдается и с российским кроссовером Lada Niva Travel (стоимостью 1,15 млн рублей), где снижение цены в абсолютных числах составило 33 тыс. рублей. Это также примерно 3% от средней августовской цены.

Седан BMW 3 серии (стоимостью 4,37 млн рублей), замыкающий ТОП-3 лидеров, снизил цену на приблизительно 70 тысяч рублей, несмотря на то, что в августе цены на эту модель выросли на почти 400 тыс. рублей. Однако BMW 5 серии (5,3 млн рублей) и X5 (10,4 млн рублей) продолжают расти в цене, так как количество таких немецких моделей, ввозимых параллельно, остается ограниченным, и рынок не получает полноценного обновления в сегменте подержанных автомобилей.

Большинство других популярных моделей на рынке практически не изменили свои цены в сентябре, они колебались в пределах плюс/минус 1%. Среди таких моделей были два автомобиля Lada (Largus и Vesta), три корейских машины (Kia Rio и несколько Hyundai Creta и Solaris), а также представители японских брендов — Toyota (Camry, RAV4 и LC Prado), Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander и Mazda СX-5. Renault Duster и Skoda Rapid, представители других брендов, также входили в эту группу. Следует отметить, что Skoda Rapid в августе столкнулась с самым значительным повышением цен (на 130 тыс. рублей или 9,3%) среди всех моделей. По сравнению с этим подорожание в средней цене на автомобили в сентябре, не превышающее 3 тыс. рублей, выглядит как незначительная корректировка.

Наконец, рейтинг завершает Kia K5, один из самых популярных автомобилей в такси в Москве (стоимостью 2,9 млн рублей), который вырос на 2,3% по сравнению с августом. Вполне вероятно, что цены на оставшиеся модели продолжат расти.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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