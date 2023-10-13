ТОП-5 автомобилей, на которых чаще всего скручивают пробег

В России за текущий год стало известно, что на автомобилях, чей возраст составляет 6 лет, пробег скручивают в среднем на 62 тысячи километров. Эти данные были получены в результате анализа отчетов о проверке подержанных автомобилей, которые находились в возрасте до 10 лет в период с января по сентябрь 2023 года, проведенном "Автотекой".
Эксперты выявили, какие автомобильные бренды менее подвержены практике скрутки пробега. Кроме того, были названы регионы, где этот вид махинации встречается чаще и реже. По результатам анализа выяснилось, что скрутку пробега чаще всего практикуют в Ленинградской и Белгородской областях, в то время как в Архангельской, Вологодской и Пензенской областях такие случаи гораздо реже встречаются.
Среди массовых автомобилей, наименьшей скруткой пробега удостоились автомобили Chery, а также Mazda, Honda и Lifan. Касаясь конкретных моделей, наименьшие изменения в показателях пробега были зарегистрированы у Nissan Juke, занимая первое место, за которым следуют Hyundai Tucson и Mazda CX-5. Также в ТОП-5 включены Renault Kaptur и Kia Soul.
Следует отметить, что автомобили премиум-класса являются лидерами по минимальной скрутке пробега. Этот негативный опыт является характерным для автомобилей Infiniti, Lexus, Land Rover, BMW и Audi. В категории конкретных моделей, Land Rover Range Rover Evoque занимает первое место с минимальными изменениями в среднем пробеге. Mercedes-Benz CLA-класса и Infiniti QX70 следуют вторыми и третьими соответственно. Mercedes-Benz C-класса и BMW X1 завершают ТОП-5 лидеров в данной области.
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