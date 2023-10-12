Новый "Москвич 6": самая дорогая модель среди российских автомобилей

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Новый "Москвич 6", выпущенный столичным автозаводом, снабжен двигателем внутреннего сгорания и стал самой дорогой моделью завода. Этот переднеприводный лифтбэк оснащен 1,5-литровым турбомотором, который генерирует 136 лошадиных сил и работает в паре с вариатором.

Фото: Wikipedia

В базовой комплектации за 2,6 миллиона рублей предоставляются такие опции как кондиционер, механическая регулировка сидений, задние парктроники, камера заднего вида, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также светодиодная оптика.

Покупатели могут дополнительно приобрести климат-контроль, цифровую приборную панель, электрорегулировку водительского кресла и систему кругового обзора, предоставив дополнительные 200 000 рублей. Продажи новой модели начнутся до конца октября 2023 года.

Интересно, что несмотря на высокую цену, россияне предпочитают кроссоверы с бюджетом в пределах 3 миллионов рублей. Чери Tiggo 7 Pro стала самой популярной иномаркой в России в 2023 году, предлагая множество опций, включая двухзонный климат-контроль и панорамную крышу.

Гели Coolray, другой популярный российский бестселлер, вышел на рынок во втором поколении этой осенью и также предоставляет множество опций, сравнимых с "Москвичем 6".

Среди альтернатив "Москвичу 6" на российском рынке доступны разные модели в том же бюджете, включая седан Chery Arrizo 8, Changan Lamore, Jetour Dashing, Changan CS35 Plus, CS55 Plus, GAC GS5, FAW B70 и многие другие. Для тех, кто ищет более доступные варианты, на вторичном рынке также можно найти множество автомобилей с пробегом в отличном состоянии.

Несмотря на высокую стоимость, некоторые россияне могут предпочесть китайские автомобили из-за гарантированного обслуживания по гарантии, в то время как другие предпочтут более качественные автомобили за такие же деньги.

Новый МОСКВИЧ 6 скоро в продаже! Все что известно о седане!