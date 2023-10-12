В 2024 году компания Suzuki планирует запустить производство летающих автомобилей

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Марк заключил соглашение о сотрудничестве в производстве с компанией SkyDrive. По соглашению, весной следующего года будут запущены первые аэромобили. Начальные этапы сборки и испытаний этих летающих машин будут проводиться в японской префектуре Сидзуока. Пока нет доступной информации о технических характеристиках этого будущего проекта.

Фото: openverse.org

В рамках этого сотрудничества инженеры компании SkyDrive, которая специализируется на создании грузовых беспилотников и разнообразной летающей техники, будут работать совместно с Suzuki Motor Corporation. SkyDrive ранее объявила о своих планах создания летающего автомобиля и развитии "ультрасовременного мобильного и экологичного общества". Теперь же они объединяют усилия в рамках производственного сотрудничества. Аэромобили будут выпускаться под брендом SkyDrive и производиться на предприятии Suzuki в японской префектуре Сидзуока. Конкретные технические детали проекта пока не раскрываются, сообщает motor.ru.

Также, стоит отметить, что в начале февраля компания Geely провела испытания летающего автомобиля с названием AE200 X01, который предназначен для междугородних перелетов и работает на электрической энергии.