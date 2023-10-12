Эксперт Франк назвала действия, сохраняющие ресурс автомобиля зимой

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Зимой многие владельцы автомобилей решают не использовать свои транспортные средства, опасаясь холодов, скользких дорог и снежных покровов. Эксперт по автомобилям Ирина Франк предоставила советы о том, как увеличить срок службы автомобиля в холодное время года.

Фото: Openverse

Прежде всего, специалист рекомендует установить зимние шины до начала холодов, при этом наилучшее время для этой процедуры — среднесуточная температура около +7 градусов, до появления первых ледяных дорожек. Важно также регулярно проверять состояние аккумулятора, поскольку низкие температуры могут снизить его производительность.

Также необходимо выполнить замену масла и фильтров перед наступлением зимы, чтобы обеспечить надежную работу двигателя в условиях низких температур. Уровень антифриза следует проверить и удостовериться, что его достаточно для защиты двигателя от замерзания.

Проверка колодок и состояния тормозной жидкости — еще один важный шаг, поскольку надежная тормозная система является критически важной в зимних условиях. Осмотр стеклоочистителей также необходим, и их следует заменить, если они изношены. Кроме того, стоит заменить воду на незамерзайку до прихода морозов, сообщает "Южный автомобиль".

Обязательно проверьте состояние резиновых уплотнений окон, дверей и багажника, чтобы предотвратить сквозняки и защитить салон автомобиля от холодных потоков воздуха. Регулярное мытье автомобиля также является важным моментом для предотвращения коррозии кузова, вызванной солью и грязью на дорогах.

При наличии возможности, установка предпускового подогревателя будет полезной мерой. И, наконец, зимой следует особенно осторожно водить автомобиль, чтобы избежать попадания в аварии.