Эксперт советует не спешить менять летние шины на зимние из-за первого гололеда

1:13 Your browser does not support the audio element. Авто

С началом сезона гололеда в Центральной России многие автолюбители задумываются о переобувке своих автомобилей на зимние шины. Однако доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ, Лев Зиманов, предостерегает от спешных действий. Он рекомендует не менять летние шины на зимние сразу после первого гололеда, особенно если метеорологи прогнозируют еще несколько теплых недель.

Фото: openverse

Зиманов советует подождать, пока температура воздуха установится стабильно ниже 5 градусов Цельсия. Ранняя переобувка, когда на улице еще тепло, может вызвать несколько нежелательных последствий, включая быстрый износ шин и увеличение тормозного пути.

По его словам, при температуре выше 5 градусов, зимние шины быстрее изнашиваются, а при температуре выше 10 градусов, они могут привести к увеличению тормозного пути, что в свою очередь повышает риск на дороге.

Таким образом, рекомендуется внимательно отслеживать температурные изменения и менять шины, когда холод станет стабильным, чтобы обеспечить безопасное движение на дорогах в холодное время года.

Когда менять летние шины на зимние