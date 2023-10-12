Эксперт советует не спешить менять летние шины на зимние из-за первого гололеда

С началом сезона гололеда в Центральной России многие автолюбители задумываются о переобувке своих автомобилей на зимние шины. Однако доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ, Лев Зиманов, предостерегает от спешных действий. Он рекомендует не менять летние шины на зимние сразу после первого гололеда, особенно если метеорологи прогнозируют еще несколько теплых недель.
Зиманов советует подождать, пока температура воздуха установится стабильно ниже 5 градусов Цельсия. Ранняя переобувка, когда на улице еще тепло, может вызвать несколько нежелательных последствий, включая быстрый износ шин и увеличение тормозного пути.
По его словам, при температуре выше 5 градусов, зимние шины быстрее изнашиваются, а при температуре выше 10 градусов, они могут привести к увеличению тормозного пути, что в свою очередь повышает риск на дороге.
Таким образом, рекомендуется внимательно отслеживать температурные изменения и менять шины, когда холод станет стабильным, чтобы обеспечить безопасное движение на дорогах в холодное время года.
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