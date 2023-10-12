Самые надежные 15-летние автомобили на вторичном рынке в России

Эксперты автомобильного портала 110 km. ru подготовили список надежных автомобилей, выпущенных 15 лет назад, которые могут представлять интерес для покупателей на вторичном рынке в России. Среди них выделяются модели, такие как Toyota Corolla, Honda CR-V, Hyundai Getz, Ford Focus и Mitsubishi Outlander второго поколения.
Toyota Corolla остается популярным выбором благодаря своей надежности и экономичности. Модели с механической коробкой передач 2008 года выпуска с пробегом 200-300 тыс. километров можно приобрести за 700-800 тыс. рублей.
Другой вариант — Honda CR-V третьего поколения, который заслуженно считается одним из самых надежных подержанных автомобилей. В среднем, Honda CR-V 2008 года можно найти за 1,2-1,5 млн рублей.
Также в список вошел компактный Hyundai Getz с неприхотливым двигателем. Модели 2008 года с пробегом 100-150 тыс. километров доступны за 500-750 тыс. рублей.
Ford Focus второго поколения отличается надежностью, низкой стоимостью обслуживания и высокой ремонтопригодностью. Рекомендуется выбирать модель с 1,4-литровым двигателем и автоматической коробкой передач, которую можно приобрести за примерно 500 тыс. рублей.
Список завершает Mitsubishi Outlander второго поколения, который выделяется своей надежностью, проходимостью и динамикой. Модели 2008 года с пробегом под 200 тыс. километров доступны примерно за 1,3 млн рублей.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
ВС РФ продолжают наступление с целью окружения группировки ВСУ в Авдеевке. В котёл при успехе попадёт 15-тысячная группировка противника.