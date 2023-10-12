"Авто.ру": Skoda Octavia стала самой подорожавшей моделью в сентябре

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В сентябре 2023 года на российском рынке выделились автомобили Skoda, Evolute и Kia, продемонстрировавшие наибольший рост цен. Об этом свидетельствует исследование, проведенное сервисом "Авто.ру".

Фото: openverse

Согласно отчету, самой существенной подорожанием среди автомобилей стала Skoda Octavia, цена которой увеличилась на 14% в сентябре. Электромобиль отечественного производства Evolute i-Joy подорожал на 13%, а стоимость Kia Cerato поднялась на 11%.

Кроме того, в сентябре также заметно подорожали следующие модели: JAC J7 (+8%), Mercedes-Benz E-класса (+7%), Omoda S5 (+6%), Voyah Passion (+6%) и Kia Soul (+6%). Цена Toyota Land Cruiser выросла на 5%, достигнув более 14,7 млн рублей к концу сентября.

Предыдущий месяц также ознаменовался рекордом: средневзвешенная цена новых легковых автомобилей в августе 2023 года составила 3,1 млн рублей, впервые превысив отметку в 3 млн рублей. Этот рост стал самым заметным с мая прошлого года, затронув 15 марок автомобилей, официально представленных на рынке.

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