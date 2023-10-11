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Focus2move: Названы самые популярные марки автомобилей в мире

3:07
Авто

Автомобили с обычными двигателями внутреннего сгорания все еще остаются лидерами на рынке, но спрос на электрокары стремительно растет, особенно учитывая разнообразие доступных моделей. Портал Focus2move, который анализировал продажи в 162 странах мира с января по август, назвал абсолютным лидером стала электрическая модель Tesla Model Y. За восемь месяцев было продано 758 645 единиц, что на 76,7 процента больше, чем в тот же период прошлого года. Tesla Model Y обогнала Toyota Corolla, которая долгое время занимала первое место, но потеряла 3,4 процента покупателей и сместила на второе место. Всего за январь-август 2023 года на Toyota Corolla остановили свой выбор 711 780 человек.

Focus2move: Названы самые популярные марки автомобилей в мире
Фото: openverse.org

Тройку лидеров замыкают пикапы Ford F-Series с 595 675 покупателями, что на 18,6 процента больше, чем в прошлом году. На четвертом месте идет еще одна модель Toyota — кроссовер RAV4, но она потеряла две позиции и была куплена 567 196 человеками, что составляет минус 3,8 процента по сравнению с прошлым годом. Пятое место занимает Honda CR-V с 434 792 покупателями, что на 5,7 процента больше, сообщает motor. ru.

Шестое место принадлежит Hyundai Tucson, который был продан в количестве 410 748 штук, что на 13,4 процента больше, чем в прошлом году. Седьмое место занимает Toyota Camry, но она опустилась на три позиции вниз, и спрос на бизнес-седан снизился на 6,2 процента, составив 407 796 проданных единиц. Восьмое, девятое и десятое места заняли Chevrolet Silverado (402 486 штук, плюс 3,7 процента), Toyota Hilux (381 338 штук, минус 4,0 процента) и Tesla Model 3 (364 195 штук, минус 2,8 процента).

Tesla продолжает снижать цены в своей "ценовой войне". На прошлой неделе цена на Model 3 приблизилась к цене Toyota Corolla, а если учесть льготы и эксплуатационные расходы на протяжении трех лет владения, электрокар оказывается даже более выгодным. Однако эксперты предупреждают, что достижение желаемого ценового паритета с бензиновыми автомобилями обойдется американскому производителю дорого.

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Кто в доме хозяин? Кому принадлежат самые популярные автомобильные бренды?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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