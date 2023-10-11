Верховный суд: выезд на полосу встречного движения не всегда наказуем

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Верховный суд Российской Федерации опубликовал свое последнее решение, касающееся маневра обгона на дорогах. Этот случай связан с водителем по фамилии Маков, который оспорил протокол ГИБДД за нарушение правил обгона. В результате решения Верховного суда, водитель избежал наказания за обгон, который он совершил, по его мнению, в соответствии с Правилами дорожного движения, но был оштрафован сотрудниками ГИБДД. Это решение Верховного суда вызвало споры и недопонимание между водителями, инспекторами и судьями.

Фото: openverse

Дело Макова имеет свои особенности. Водитель пытался обогнать другой автомобиль, который также начал маневр обгона. Правила дорожного движения ясно запрещают двойной обгон, но формулировка правил не всегда является однозначной. Таким образом, вопрос встает в том, считается ли обгон транспортного средства, которое начало маневр обгона, двойным обгоном или нет.

Это решение Верховного суда ставит в центр внимания два понятия: "обгон паровозиком" и "двойной обгон". В первом случае, несколько машин последовательно обгоняют друг друга, сохраняя безопасное расстояние. Во втором случае, автомобиль пытается обогнать машину, которая уже начала маневр обгона. Эти два понятия иногда сталкиваются в путаницу как среди водителей, так и среди инспекторов и судей.

Решение Верховного суда разъяснило, что водителю запрещается обгонять только транспортное средство, которое в данный момент совершает маневр обгона. Верховный суд признал этот маневр в соответствии с Правилами дорожного движения и не считает его двойным обгоном. Таким образом, Верховный суд старается устранить недопонимание в законодательстве и его применении на практике.

Тем не менее, важно помнить, что выезд на встречную полосу всегда остается опасным маневром, и недостаточно ясных правил могут привести к происшествиям на дорогах. Необходимо оценивать скорость и расстояние до встречных машин с осторожностью.

Выезд на встречную. Как не лишиться прав?