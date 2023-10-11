В МВД России отказали в отмене штрафов с мобильных камер-треног

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Министерство внутренних дел России отказалось отменять штрафы, наложенные за нарушения, зафиксированные мобильными камерами-треногами.

Фото: Openverse

Вице-спикер Государственной думы России Владислав Даванков обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину в августе с просьбой отменить штрафы, наложенные на водителей за нарушения, зафиксированные мобильными камерами, которые были установлены без предупреждающих дорожных знаков. Особенно речь шла о так называемых "треногах", которые часто скрываются от водителей, проезжающих мимо.

Однако Министерство внутренних дел сообщило, что отмена штрафов за подобные нарушения противоречит принципу равенства перед законом, закрепленному в Кодексе об административных правонарушениях. Даванков предлагал отменить штрафы, наложенные с 29 мая 2023 года по 1 сентября 2024 года. Однако запрет на установку скрытых дорожных комплексов начнет действовать только с начала следующей осени.

Кроме того, такое решение потребовало бы аннулирования всех наложенных штрафов, совершенных в указанный период и зафиксированных фото-видеокамерами. Это связано с невозможностью доказать наличие или отсутствие соответствующего дорожного знака в момент нарушения.