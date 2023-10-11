Новый седан BMW 5-й серии уже доступен для заказа в России. Один из автосалонов Владивостока гарантирует доставку этого автомобиля. Дилер заверяет, что за 10,4 миллиона рублей вы сможете приобрести дизельную модификацию BMW 5-й серии мощностью 197 лошадиных сил, которая не имеет пробега.
Седан BMW 520d оснащён полным приводом и автоматической трансмиссией. Этот автомобиль имеет двигатель объемом 2 литра, который позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 7,3 секунды. Также стоит отметить, что расход топлива в смешанном цикле составляет всего шесть литров на 100 километров.
В комплектации, предлагаемой для продажи, включены М-пакет, светодиодные фары, панорамная крыша, проекционный экран, кожаные и замшевые сиденья, обогрев сидений, электроприводы и функция памяти для передних сидений, а также фоновая подсветка салона, сообщает издание "За рулем".
Эта последняя модель BMW 5-й серии в кузове G60 была представлена в начале этой весны. Параллельно с ней также были представлены дизельные, бензиновые, гибридные модификации, а также электрическая версия — дебютный представитель в этой линейке.
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