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Авито Авто: топ 10 иномарок, которые быстрее всего продаются на вторичке

Авто

Эксперты из "Авито Авто" провели анализ продаж автомобилей с пробегом в России за период с января по сентябрь 2023 года и составили список моделей, которые были проданы менее чем за 1 день. Исследование охватило подержанные иностранные автомобили, представленные на онлайн-аукционах через сервис "Авито Аукцион".

Авито Авто: топ 10 иномарок, которые быстрее всего продаются на вторичке
Фото: openverse

В 2023 году обнаружено, что потенциальные покупатели решаются на приобретение подержанных автомобилей довольно оперативно, в среднем в течение суток. Заметно, что автомобили азиатских брендов пользуются особым спросом. Японская марка Datsun заняла первое место среди "быстрых продаж", а китайские бренды составили более половины автомобилей, которые быстро нашли новых владельцев.

В рейтинге автомобилей с пробегом, реализуемых в течение суток, лидирует модель Datsun on-DO. Этот японский бренд опередил конкурентов по скорости продаж на онлайн-аукционах в 2023 году. Также среди быстро продаваемых автомобилей встречаются немецкий Audi, китайский Haval, японский Subaru и шведский Volvo. В десятку также вошли бренды Jeep, Exeed, MINI, Seat и Genesis. Рейтинг включает в себя как седаны, так и кроссоверы.

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ТОП-10 ИНОМАРОК, которые НЕ РЖАВЕЮТ!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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