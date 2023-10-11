Авито Авто: топ 10 иномарок, которые быстрее всего продаются на вторичке

Эксперты из "Авито Авто" провели анализ продаж автомобилей с пробегом в России за период с января по сентябрь 2023 года и составили список моделей, которые были проданы менее чем за 1 день. Исследование охватило подержанные иностранные автомобили, представленные на онлайн-аукционах через сервис "Авито Аукцион".

Фото: openverse

В 2023 году обнаружено, что потенциальные покупатели решаются на приобретение подержанных автомобилей довольно оперативно, в среднем в течение суток. Заметно, что автомобили азиатских брендов пользуются особым спросом. Японская марка Datsun заняла первое место среди "быстрых продаж", а китайские бренды составили более половины автомобилей, которые быстро нашли новых владельцев.

В рейтинге автомобилей с пробегом, реализуемых в течение суток, лидирует модель Datsun on-DO. Этот японский бренд опередил конкурентов по скорости продаж на онлайн-аукционах в 2023 году. Также среди быстро продаваемых автомобилей встречаются немецкий Audi, китайский Haval, японский Subaru и шведский Volvo. В десятку также вошли бренды Jeep, Exeed, MINI, Seat и Genesis. Рейтинг включает в себя как седаны, так и кроссоверы.

ТОП-10 ИНОМАРОК, которые НЕ РЖАВЕЮТ!