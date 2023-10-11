Lada готовится представить 6-ступенчатую механическую коробку передач

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Национальный автопроизводитель Lada рассматривает возможность внедрения в свои автомобили новой 6-ступенчатой механической коробки передач. Подтверждение этой информации появилось в официальном заявлении пресс-службы АвтоВАЗа, как сообщает Российская газета.

Фото: Openverse

Пока нет подробных сведений о происхождении этой коробки передач. Неясно, будет ли это собственная разработка компании или результат совместного проекта. По предварительным, но не официально подтвержденным данным, новая 6-ступенчатая механическая коробка передач будет устанавливаться на автомобиль Lada Vesta Sport с 1,8-литровым двигателем, а затем может появиться и в других моделях.

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