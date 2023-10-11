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Lada готовится представить 6-ступенчатую механическую коробку передач

0:44
Авто

Национальный автопроизводитель Lada рассматривает возможность внедрения в свои автомобили новой 6-ступенчатой механической коробки передач. Подтверждение этой информации появилось в официальном заявлении пресс-службы АвтоВАЗа, как сообщает Российская газета.

Lada готовится представить 6-ступенчатую механическую коробку передач
Фото: Openverse

Пока нет подробных сведений о происхождении этой коробки передач. Неясно, будет ли это собственная разработка компании или результат совместного проекта. По предварительным, но не официально подтвержденным данным, новая 6-ступенчатая механическая коробка передач будет устанавливаться на автомобиль Lada Vesta Sport с 1,8-литровым двигателем, а затем может появиться и в других моделях.

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6МКПП на Lada Vesta - когда ждать шестиступенчатую механическую коробку передач? С рестайлингом?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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