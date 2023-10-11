В России наблюдается снижение продаж автомобилей с пробегом

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В сентябре в России наблюдается снижение объемов продаж подержанных автомобилей.

Фото: Wikipedia

Продажи в сравнении с августом месяцем могли упасть приблизительно на 10 процентов. Главными причинами этого снижения являются увеличение цен на автомобили и рост ставок по кредитам.

Тем не менее, следует отметить, что спрос на автомобили с пробегом продолжает расти, но лишь по сравнению с прошлым годом. В целом, объем продаж подержанных авто увеличился на примерно 20 процентов по сравнению с предыдущим годом, как рассказал Владимир Желобов, директор по продажам автомобилей с пробегом в сетях "Автодом" и "Автоспеццентр".

В конце сентября российские дилеры предположили, что цены на легковые автомобили могут возрасти на 30 процентов.

Как ранее сообщалось, в России автомобили резко подорожали из-за увеличения экологического сбора и ослабления национальной валюты. С начала августа рекомендованные розничные цены изменились для 127 комплектаций автомобилей, в то время как в июле изменения коснулись всего 52 модификаций.

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