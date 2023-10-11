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Страховщики назвали Lada Granta и Kia Rio самыми аварийными автомобилями в России

1:11
Авто

В России в текущем году модели автомобилей Lada, Kia и Hyundai приобрели дурную славу как самые частые источники страховых случаев ДТП, согласно исследованию "Страхового дома ВСК", предоставленному "Газете.Ru".

Страховщики назвали Lada Granta и Kia Rio самыми аварийными автомобилями в России
Фото: openverse

В исследовании "ВСК" сообщается, что "лидерами в антирейтинге самых аварийных моделей стали Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris, а также Lada Priora, Lada Kalina, Lada Vesta и Toyota Corolla".

Среди автомобилей премиум-класса в России чаще всего встречаются в авариях владельцы машин Volvo, Audi и BMW.

По статистике страховой компании, в 64% случаев виновниками ДТП оказывались мужчины. Самой аварийной возрастной группой водителей являются россияне в возрасте от 30 до 39 лет, которые участвовали в 22,5% всех аварий.

С начала года больше всего случаев ДТП было зафиксировано в Москве, Краснодарском крае, Московской области, Новосибирской области и Ростовской области, как указано в отчете ВСК.

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КТО БЫСТРЕЕ LADA VESTA vs KIA RIO - ПОСЛЕ ДЕШЕВОГО ТЮНИНГА- РЕАЛЬНЫЙ РАЗГОН.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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