Страховщики назвали Lada Granta и Kia Rio самыми аварийными автомобилями в России

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В России в текущем году модели автомобилей Lada, Kia и Hyundai приобрели дурную славу как самые частые источники страховых случаев ДТП, согласно исследованию "Страхового дома ВСК", предоставленному "Газете.Ru".

Фото: openverse

В исследовании "ВСК" сообщается, что "лидерами в антирейтинге самых аварийных моделей стали Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris, а также Lada Priora, Lada Kalina, Lada Vesta и Toyota Corolla".

Среди автомобилей премиум-класса в России чаще всего встречаются в авариях владельцы машин Volvo, Audi и BMW.

По статистике страховой компании, в 64% случаев виновниками ДТП оказывались мужчины. Самой аварийной возрастной группой водителей являются россияне в возрасте от 30 до 39 лет, которые участвовали в 22,5% всех аварий.

С начала года больше всего случаев ДТП было зафиксировано в Москве, Краснодарском крае, Московской области, Новосибирской области и Ростовской области, как указано в отчете ВСК.

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