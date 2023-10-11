Увеличение штрафов за нарушение ПДД: Мнение водителей

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На прошлой неделе сообщалось о том, что правительство увеличило свои планы по сбору средств в виде штрафов за нарушения Правил дорожного движения. Предполагается, что каждый год будут поступать все более крупные суммы в казну: в 2024 году — 52,8 миллиарда рублей, в 2025 году — 58,4 миллиарда рублей и в 2026 году — 61 миллиард рублей. Многие могут считать это новой формой государственного отчуждения средств у граждан. Однако, с другой стороны, это может подтолкнуть нас к более ответственному соблюдению Правил дорожного движения, чтобы избежать штрафов.

Фото: openverse

Примерно пятая часть из более чем 3 тысяч респондентов считает, что новые планы не повлияют на тех, кто всегда соблюдает Правила дорожного движения, поскольку для них нет повода беспокоиться. Однако, большинство, около 78%, выразили свое негодование и считают, что это лишь еще один способ обременения граждан финансовыми обязательствами, сообщает "За рулем".

Автоэксперт Александр Шумский выразил свое мнение относительно этого нововведения, замечая, что акцент сместился с уменьшения числа нарушений и штрафов на наполнение государственной казны. Это может привести к увеличению количества камер, скоростных ловушек и выписыванию протоколов, несмотря на то, что обсуждения о повышении безопасности на дорогах пока не идут.