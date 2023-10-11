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ГИБДД назвали ситуации, в которых водитель может безнаказанно покинуть место ДТП

2:54
Авто

Все водители осведомлены о том, что покидать место дорожно-транспортного инцидента не допускается. За нарушение этого правила применяются строгие санкции, вплоть до возможного лишения водительских прав. Однако существуют определенные исключения. Эксперты спросили представителей ГИБДД, в каких ситуациях водителю разрешено безнаказанно покинуть место аварии.

ГИБДД назвали ситуации, в которых водитель может безнаказанно покинуть место ДТП
Фото: openverse

Ранее водителей, уезжающих с места аварии, ждало серьезное наказание согласно статье 12.27, часть 2 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Это могло привести к лишению прав водителя на срок от одного года до полутора лет или к аресту на 15 суток. Даже если все участники инцидента не имели никаких претензий друг к другу, закон требовал, чтобы они оставались на месте и ожидали прибытия сотрудников ГИБДД. Такие строгие меры способствовали возникновению серьезных заторов из-за незначительных аварий.

В 2014 году внесены изменения в Правила дорожного движения, которые позволяют водителю в некоторых случаях не только уехать с места ДТП, но и обязывают это сделать. Например, после происшествия водителю следует немедленно остановиться, включить аварийную сигнализацию и установить аварийный знак на дороге рядом с автомобилем. Затем действия водителя зависят от наличия или отсутствия пострадавших, сообщает njcar.ru.

Если, к примеру, в результате инцидента кто-то пострадал, водитель должен доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, если нет возможности вызвать скорую помощь немедленно или отсутствует другой транспорт, который мог бы перевезти пострадавшего. Только после этого водитель должен вернуться на место инцидента и дожидаться прибытия полиции. Перед отправлением в больницу водитель также обязан связаться с полицией и зафиксировать местоположение всех транспортных средств, предметов и ориентиров на местности, связанных с инцидентом, с помощью фотографий и видеозаписей.

Если в результате ДТП никто не пострадал, а повреждения ограничиваются только транспортными средствами, водители должны убрать машины с дороги, если они создают препятствие для движения других автомобилей. Предварительно они также должны документировать все детали происшествия с помощью фотографий и видеозаписей.

Если участники инцидента не могут прийти к согласию, им следует сообщить в полицию и дождаться указаний из дежурного отдела. В таком случае на место может быть направлена полицейская группа, либо участникам ДТП могут предложить приехать в полицейский участок в соответствии с установленной процедурой.

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Когда инспекторы ГИБДД обязаны приехать на место ДТП?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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