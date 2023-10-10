Компания Skoda не планирует выпускать второе поколение кроссовера Kodiaq на китайском рынке, что может свидетельствовать о возможном отходе бренда от присутствия в Китае. Об этом сообщает издание Automotive News Europe.
По данным издания, Skoda может прекратить продажи в Китае, чтобы позволить концерну Volkswagen сосредоточить усилия на марке VW, которая испытывает трудности в условиях конкуренции на китайском рынке.
Продажи Skoda в Китае начали снижаться с 2019 года. В августе текущего года было продано 15,3 тыс. автомобилей, что на 52% меньше, чем годом ранее. Автомобили Skoda в Китае производятся на совместном предприятии SAIC Volkswagen Automotive.
Генеральный директор чешской марки Клаус Зеллмер сообщил, что новый Skoda Kodiaq второго поколения не появится на китайском рынке. Планы по уходу с китайского рынка топ-менеджер подтвердить отказался.
Мировая премьера второго поколения кроссовера Skoda Kodiaq состоялась в Берлине в начале октября. Автомобиль предлагается с пятью силовыми агрегатами мощностью от 150 до 204 л. с.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Израильский кризис — часть "грандиозного передела мира". Дальше полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань, Ирландия, Косово, Северный Кипр и Фолкленды, Кашмир.