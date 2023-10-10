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Skoda может прекратить продажи в Китае

1:20
Авто

Компания Skoda не планирует выпускать второе поколение кроссовера Kodiaq на китайском рынке, что может свидетельствовать о возможном отходе бренда от присутствия в Китае. Об этом сообщает издание Automotive News Europe.

Skoda может прекратить продажи в Китае
Фото: openverse.org

По данным издания, Skoda может прекратить продажи в Китае, чтобы позволить концерну Volkswagen сосредоточить усилия на марке VW, которая испытывает трудности в условиях конкуренции на китайском рынке.

Продажи Skoda в Китае начали снижаться с 2019 года. В августе текущего года было продано 15,3 тыс. автомобилей, что на 52% меньше, чем годом ранее. Автомобили Skoda в Китае производятся на совместном предприятии SAIC Volkswagen Automotive.

Генеральный директор чешской марки Клаус Зеллмер сообщил, что новый Skoda Kodiaq второго поколения не появится на китайском рынке. Планы по уходу с китайского рынка топ-менеджер подтвердить отказался.

Мировая премьера второго поколения кроссовера Skoda Kodiaq состоялась в Берлине в начале октября. Автомобиль предлагается с пятью силовыми агрегатами мощностью от 150 до 204 л. с.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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