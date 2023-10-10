Эксперты составили топ самых дешевых седанов

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Журналисты из автомобильного издания "Автоновости дня" поделились информацией о самых бюджетных седанах, доступных для покупки на территории России в октябре 2023 года.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

На первом месте по доступности все еще остается российский седан Lada Granta, стоимость начальной версии которого примерно 699 900 рублей.

по доступности все еще остается российский седан Lada Granta, стоимость начальной версии которого примерно 699 900 рублей. На втором месте в рейтинге находится отечественный седан Lada Vesta с механической коробкой передач и двигателем мощностью 90 лошадиных сил.

в рейтинге находится отечественный седан Lada Vesta с механической коробкой передач и двигателем мощностью 90 лошадиных сил. На третьем месте представлен китайский седан Changan Alsvin за 1 750 000 рублей, с двигателем мощностью 107 л. с. и роботизированной коробкой передач.

За сумму в 2 045 000 рублей можно приобрести седан BAIC U5 Plus, а почти 2,15 миллиона рублей стоит китайский седан Kaiyi E5. Все остальные модели седанов, доступные на российском рынке, значительно дороже, отмечают эксперты в области автомобильной индустрии.

Эти выводы основаны на анализе рейтинга, проведенном специалистами, которые искали наиболее доступные отечественные и китайские автомобили в сегменте легковых машин на российском рынке. Они отмечают, что найти более дешевые автомобили на российском рынке уже практически невозможно, что привело к значительному повышению цен на автомобили в последние годы.

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