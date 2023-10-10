Журналисты из автомобильного издания "Автоновости дня" поделились информацией о самых бюджетных седанах, доступных для покупки на территории России в октябре 2023 года.
За сумму в 2 045 000 рублей можно приобрести седан BAIC U5 Plus, а почти 2,15 миллиона рублей стоит китайский седан Kaiyi E5. Все остальные модели седанов, доступные на российском рынке, значительно дороже, отмечают эксперты в области автомобильной индустрии.
Эти выводы основаны на анализе рейтинга, проведенном специалистами, которые искали наиболее доступные отечественные и китайские автомобили в сегменте легковых машин на российском рынке. Они отмечают, что найти более дешевые автомобили на российском рынке уже практически невозможно, что привело к значительному повышению цен на автомобили в последние годы.
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