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Эксперты составили топ самых дешевых седанов

1:34
Авто

Журналисты из автомобильного издания "Автоновости дня" поделились информацией о самых бюджетных седанах, доступных для покупки на территории России в октябре 2023 года.

Эксперты составили топ самых дешевых седанов
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.
  • На первом месте по доступности все еще остается российский седан Lada Granta, стоимость начальной версии которого примерно 699 900 рублей.
  • На втором месте в рейтинге находится отечественный седан Lada Vesta с механической коробкой передач и двигателем мощностью 90 лошадиных сил.
  • На третьем месте представлен китайский седан Changan Alsvin за 1 750 000 рублей, с двигателем мощностью 107 л. с. и роботизированной коробкой передач.

За сумму в 2 045 000 рублей можно приобрести седан BAIC U5 Plus, а почти 2,15 миллиона рублей стоит китайский седан Kaiyi E5. Все остальные модели седанов, доступные на российском рынке, значительно дороже, отмечают эксперты в области автомобильной индустрии.

Эти выводы основаны на анализе рейтинга, проведенном специалистами, которые искали наиболее доступные отечественные и китайские автомобили в сегменте легковых машин на российском рынке. Они отмечают, что найти более дешевые автомобили на российском рынке уже практически невозможно, что привело к значительному повышению цен на автомобили в последние годы.

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ТОП-5 НАДЕЖНЫХ АВТО, которые прослужат долгие годы!
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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