В октябре на российском авторынке значительно выросли цены на доступные автомобили

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На российском автомобильном рынке практически не осталось предложений, цена которых была бы ниже 2 миллионов рублей. В октябре этого года увеличение стоимости автомобилей затронуло не только отечественные модели, такие как UAZ Patriot и Lada Vesta, но и несколько зарубежных марок. Этот рост цен обусловлен несколькими факторами, включая ослабление российского рубля в связи с изменениями на валютном рынке и повышение ставки утилизационного сбора, которое вступило в силу с 1 августа 2023 года.

Фото: openverse.org

К примеру, на момент начала продаж версии Lada Vesta Cross в топовой комплектации Techno цена составляла 1,685 миллиона рублей. В сентябре этот автомобиль уже продавался за 1,705 миллиона рублей, а в октябре официальная цена поднялась до 1,818 миллиона рублей. Производитель объясняет увеличение цен расширением списка доступных опций, при этом цены на другие модели Lada с сентября остались без изменений, сообщает "За рулем".

В текущем 2023 году одним из лидеров продаж на российском рынке автомобилей стал компактный китайский кроссовер Geely Coolray. Его цена начиная с октября 2023 года составляет как минимум 2,33 миллиона рублей, хотя ещё летом эту машину можно было приобрести за 2,165 миллиона рублей при оплате наличными. Другой китайский седан, BAIC U5 Plus, ранее продавался за 1,7 миллиона рублей, но в октябре за него уже просят как минимум 2,045 миллиона рублей, даже за базовую комплектацию. Цены на другие модели от BAIC тоже подорожали, например, стоимость кроссовера X35 начинается от 2,2 миллиона рублей.