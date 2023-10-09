Владельцы Hyundai Creta самые лояльные к своим машинам среди массового сегмента в 2023 году

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Согласно исследованию аналитиков сервиса "Автотека", автовладельцы массовых автомобилей в возрасте 3-5 лет проявили высокую лояльность к своим машинам в 2023 году. Наиболее преданными брендами оказались Kia, Hyundai, Volkswagen, Renault, Toyota и Skoda. По уровню лояльности следуют Nissan, Ford, Mazda и Mitsubishi.

Фото: openverse

Исследование также выявило, что владельцы Hyundai Creta реже всего отдавали свои автомобили в 2023 году. Относительно низкая доля продаж среди свежих автомобилей также отмечена у владельцев Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan, Lada Largus, Kia Optima, Kia Sportage, Kia Rio, X-Line и Lada Vesta Cross.

Hyundai CRETA 2023, как вам такие изменения ?