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Владельцы Hyundai Creta самые лояльные к своим машинам среди массового сегмента в 2023 году

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Авто

Согласно исследованию аналитиков сервиса "Автотека", автовладельцы массовых автомобилей в возрасте 3-5 лет проявили высокую лояльность к своим машинам в 2023 году. Наиболее преданными брендами оказались Kia, Hyundai, Volkswagen, Renault, Toyota и Skoda. По уровню лояльности следуют Nissan, Ford, Mazda и Mitsubishi.

Владельцы Hyundai Creta самые лояльные к своим машинам среди массового сегмента в 2023 году
Фото: openverse

Исследование также выявило, что владельцы Hyundai Creta реже всего отдавали свои автомобили в 2023 году. Относительно низкая доля продаж среди свежих автомобилей также отмечена у владельцев Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan, Lada Largus, Kia Optima, Kia Sportage, Kia Rio, X-Line и Lada Vesta Cross.

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Hyundai CRETA 2023, как вам такие изменения ?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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