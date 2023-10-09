Рынок подержанных автомобилей в России продолжает расти: объемы продаж выросли на 27% за девять месяцев

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По данным аналитиков "Автостат-Инфо", объем продаж подержанных автомобилей в России увеличился на 27% в первых девяти месяцах 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув более пяти миллионов машин. Данные основаны на статистике перерегистрации автомобилей при смене владельцев в ГИБДД.

Фото: Wikipedia

За январь-сентябрь было реализовано 5 005 200 подержанных автомобилей в России. Всего за первый месяц осени было продано 598 596 подержанных автомобилей, что на 17% больше, чем в предыдущем году.

Наибольшей популярностью среди российских покупателей пользуется бренд Lada, чьи продажи подержанных автомобилей увеличились на 18% с результатом в 144 389 машин в сентябре. На втором месте идет Toyota с 62 672 проданными автомобилями (рост на 13%), а третье место занимает Kia с 34 266 машинами (рост на 14%).

Рост интереса к подержанным автомобилям был зафиксирован еще в августе, когда спрос на такие машины увеличился на 7-10% у дилеров и на 15% на маркетплейсах по сравнению с июнем. Эксперты связывают этот рост с уходом с российского рынка некоторых зарубежных брендов и изменениями в обменном курсе рубля к доллару.

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