Розничные цены на автомобильное топливо в Москве продолжают снижаться

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Розничные цены на автомобильное топливо в Москве снижаются уже вторую неделю подряд, и данный тренд в значительной степени связан с действиями независимых сетей АЗС, как показывают данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Фото: openverse

Средневзвешенная цена на дизельное топливо в столице за неделю сократилась на 8 копеек и достигла отметки в 61,99 рублей за литр. Наибольшее понижение цен зафиксировано на заправках сети "НефтьМагистрали", где стоимость дизтоплива снизилась на 1 рубль и составила 64,79 рублей за литр. Еще одна независимая сеть, "Транс-АЗС", снизила цену на дизель на 10 копеек, сейчас она составляет 63,96 рублей за литр. Кроме того, стоимость дизтоплива на заправках "Газпром нефти" уменьшилась на 15 копеек и составляет 62,01 рубля за литр.

Средневзвешенная цена на бензин марки Аи-92 в Москве снизилась на 13 копеек и составила 50,55 рублей за литр, а на Аи-95 — на 12 копеек, сейчас он стоит 56,04 рубля за литр. Также в этом снижении цен на автомобильное топливо большую роль сыграли независимые АЗС.

Например, "НефтьМагистраль" снизила цены на бензин марки Аи-92 и Аи-95 на 2 рубля, соответственно до 52,91 рубля и 57,92 рубля за литр; сеть "Транс-АЗС" снизила цены на 21 копейку и 6 копеек соответственно, до 51,42 рубля и 57,49 рубля за литр. Дополнительно стоит отметить, что стоимость бензина также снизилась на заправках Teboil, где Аи-92 и Аи-95 подешевели на 4 копейки, достигнув отметки в 51,06 рубля и 56,67 рублей за литр соответственно.

Это снижение цен на автомобильное топливо на розничном рынке стало реакцией на падение биржевых цен после введения Россией временных ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива с 21 сентября.

Долгое время цены на нефтепродукты росли, и это привело к увеличению их стоимости на заправках. Вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручено активно контролировать цены на топливо на АЗС, особенно на независимых станциях.

В пятницу правительство РФ объявило о новых мерах для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов, включая снятие ограничений на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от объема производства дизтоплива.

Введена также заградительная пошлина на нефтепродукты в размере 50 тысяч рублей за тонну для поставщиков, которые не являются производителями, а приобретают топливо на рынке для последующей перепродажи. Кроме того, были внесены изменения в Налоговый кодекс, восстанавливая с 1 октября действие топливного демпфера. Также были увеличены нормативы продажи бензина и дизельного топлива пятого класса на биржевых торгах, составившие 15% от производства бензина и 12,5% от производства дизтоплива соответственно.

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