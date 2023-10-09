Дептранс Москвы: владельцам автомобилей с летней резиной стоит воздержаться из-за плохой погоды

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Московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призвал горожан отказаться от поездок на автомобилях с летней резиной из-за погодных условий, которые могут вызвать гололедицу и другие проблемы на дорогах. Соответствующий совет был опубликован в Telegram-канале департамента.

По информации представителей Дептранса, ночью ожидается понижение температуры ниже нуля, что может вызвать образование гололедицы на дорогах. Кроме того, сегодня в некоторых районах Москвы идет снег с дождем. В связи с этой ситуацией водителям рекомендовали воздержаться от использования автомобилей во вторник, 10 октября, если на их машинах еще установлена летняя резина.

"Использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП. Если у вас еще не установлена зимняя резина, мы советуем воспользоваться городским транспортом для поездок. Вечером возможны затруднения на дорогах. Изменение погоды, низкие скорости, ДТП, ремонтные работы осложняют движение", — предупредили в Дептрансе.

Представители департамента также призвали водителей соблюдать скоростной режим, поддерживать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на использование мобильных телефонов. Они также напомнили, что зимой тормозной путь значительно длиннее, чем летом.

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