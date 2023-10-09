Александр Новак сообщил о снижении цен на топливо в России

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В правительстве объявили, что цены на топливо в России упали. Вице-премьер Александр Новак сообщил на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным, что стоимость бензина и дизельного топлива уже снизилась в большинстве регионов страны, сообщает "Коммерсантъ".

Фото: openverse

Он отметил, что запрет на экспорт помог удовлетворить внутренний рынок России, что привело к снижению цен на топливо в 81 регионе. Однако восьми субъектам пока не удалось зафиксировать падение цен.

Новак также заявил, что цены на бензин и дизельное топливо на товарно-сырьевой бирже Санкт-Петербурга снизились на 16-21 процентов. В мелком опте и на нефтебазах стоимость дизельного топлива упала до 6,3 тысячи рублей за тонну, что составляет примерно восемь процентов, как сообщили в Минэнерго.