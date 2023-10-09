В Казани продается ЗАЗ-968МД 1992 года выпуска, который всё время находился в гараже

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Забытый на три десятилетия автомобиль "Запорожец" представляет собой специальную версию, созданную для водителей с ограниченными физическими возможностями, такими как отсутствие одной из ног. В этой модификации машина имеет особое оборудование: только педаль сцепления, тормоза, управляемые через рычаг на центральной консоли, и селектор передач в виде подрулевых лепестков. Несмотря на свой возраст, этот "Запорожец" остался почти нетронутым временем и проехал всего 254 километра. Однако, судя по фотографиям, он не избежал некоторых небольших повреждений, таких как вмятина на правой двери и отсутствие рукоятки в салоне. Тем не менее, кузов двухдверного автомобиля в хорошем состоянии, без коррозии. Кроме того, автомобиль сохранил оригинальные диски, шины, а в комплектацию входит только одно заднее зеркало, сообщает motor. ru.

Фото: openverse.org

Заднеприводный ЗАЗ-968МД приводится в движение 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 41 лошадиную силу, сопряженным с четырехступенчатой "механикой". Производство этой модели было прекращено в 1994 году. Сегодня, за 300 000 рублей в Казани, можно приобрести один из последних экземпляров "Запорожца". Напомним, что в мае прошлого года в Казани продавали 30-летний ЗАЗ-968М за миллион рублей, и на тот момент он считался самым дорогим "Запорожцем" в России.