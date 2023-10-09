Авито Авто: Lada Niva стала лидером авторынка РФ в сегменте SUV

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Средняя цена на подержанные кроссоверы и внедорожники на российском вторичном авторынке в третьем квартале текущего года выросла на 30,3%, сообщила пресс-служба "Авито Авто". Продажи в этом сегменте также увеличились, показав прирост на 31,5% за тот же период.

Фото: openverse.org

Топ-10 наиболее популярных подержанных кроссоверов и внедорожников в России в третьем квартале 2023 года практически не изменился по сравнению с вторым кварталом. Лидером продаж в этом сегменте стала Lada 4x4 / Niva с пробегом в категории SUV. Средняя цена на этот автомобиль отечественного производителя составила 289 тысяч рублей, и его доля на рынке составила 6,8%. На втором месте идет Chevrolet Niva с долей рынка в 4,4% и средней ценой 425 тысяч рублей. Третьей в списке популярности стала Kia Sportage, с долей рынка 3,8% и средней ценой в 690 тысяч рублей, сообщает "За рулем".

Также в топ-10 включены Toyota RAV4 (2,8% и средняя цена 1 миллион 998 тысяч рублей) и Volkswagen Tiguan (2,6% и цена 1,7 миллиона рублей). За ними следуют Hyundai Santa Fe (2,5%), Nissan Qashqai (2,4%), BMW X5 (2,3%), Nissan X-Trail (2,2%) и Mitsubishi Outlander (2,2%).