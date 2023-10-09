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Автоэксперт Киреенко рассказал, нужно ли прогревать машину перед началом движения

1:51
Авто

Движение на автомобиле, у которого двигатель не достиг рабочей температуры и не прогрелся, может привести к серьезным проблемам с узлами и агрегатами. Этот взгляд был высказан экспертом по автомобилям Николаем Киреенко. Вопрос о необходимости прогрева двигателя перед поездкой часто вызывает споры среди водителей. Одни считают, что двигатель должен достичь рабочей температуры, в то время как другие считают, что это устаревшая практика.

Автоэксперт Киреенко рассказал, нужно ли прогревать машину перед началом движения
Фото: openverse.org

Киреенко указал на то, что согласно европейским стандартам прогрев автомобиля запрещен не только с юридической точки зрения, но и с экологической. В России также существует ограничение на длительную стоянку с работающим двигателем вблизи жилых зон и дворов, которое не должно превышать пяти минут. За нарушение этого правила предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей, сообщает "За рулем".

Современным автомобилям достаточно двух минут прогрева, как пояснил Киреенко. Это связано с использованием текучих масел типа 5W30, которые позволяют двигателю достичь температуры 18-20 градусов за это время, при условии, что все узлы и агрегаты находятся в исправном состоянии. Тем не менее, важно начинать движение после прогрева мягко, не превышая двух тысяч оборотов.

Эти рекомендации отличаются от механических стандартов, поскольку разные материалы имеют разную теплопроводность. Эксперт подчеркнул, что нагрузка на узлы с разными тепловыми характеристиками может привести к износу. Поэтому для повышения ресурса автомобиля рекомендуется прогревать двигатель хотя бы до 40-50 градусов перед началом движения.

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Нужно ли прогревать двигатель?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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