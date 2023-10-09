Автозавод "Москвич" объявил цены на лифтбэки "Москвич 6". Минимальная стоимость автомобиля в России составит 2,63 млн рублей, без учета скидки за сдачу старого автомобиля по программе "трейд-ин".
"Москвич 6" будет оснащен турбомотором объемом 1.5 литра и мощностью 170 л. с., который работает в паре с вариатором. Объем багажного отсека автомобиля составляет 540 литров. В базовую комплектацию "Комфорт" входят 17-дюймовые легкосплавные диски, руль с кожаной обивкой, парктроник, кондиционер, круиз-контроль, бесключевой доступ и светодиодные фары. Каждая фара состоит из 142 светодиодов и 5 линз.
Для версии "Бизнес" предусмотрен люк с электроприводом, центральный подлокотник, климат-контроль, водительское кресло с электрорегулировками, камера кругового обзора и цифровая панель приборов. Стоимость автомобиля в этой комплектации начинается от 2,83 млн рублей.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.