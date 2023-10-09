Стала известна цена нового лифтбека "Москвич 6"

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Автозавод "Москвич" объявил цены на лифтбэки "Москвич 6". Минимальная стоимость автомобиля в России составит 2,63 млн рублей, без учета скидки за сдачу старого автомобиля по программе "трейд-ин".

Фото: Wikipedia

"Москвич 6" будет оснащен турбомотором объемом 1.5 литра и мощностью 170 л. с., который работает в паре с вариатором. Объем багажного отсека автомобиля составляет 540 литров. В базовую комплектацию "Комфорт" входят 17-дюймовые легкосплавные диски, руль с кожаной обивкой, парктроник, кондиционер, круиз-контроль, бесключевой доступ и светодиодные фары. Каждая фара состоит из 142 светодиодов и 5 линз.

Для версии "Бизнес" предусмотрен люк с электроприводом, центральный подлокотник, климат-контроль, водительское кресло с электрорегулировками, камера кругового обзора и цифровая панель приборов. Стоимость автомобиля в этой комплектации начинается от 2,83 млн рублей.

МОСКВИЧ 6. ЧТО ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ?