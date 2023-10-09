Редчайший УАЗ Explorer от итальянских специалистов, который продавали только в Европе

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Легендарный УАЗ-3151, известный как УАЗ-469 до 1985 года, был экспортирован в различные страны мира. Несмотря на его впечатляющие внедорожные характеристики, этот автомобиль, как и многие другие советские машины, не всегда удовлетворял вкусы европейских покупателей. Западные дистрибьюторы часто проводили собственные модификации этой техники из СССР, что привело к появлению множества различных "адаптированных" версий серийного УАЗа. Особенно успешными в этом отношении были итальянские тюнеры.

Фото: openverse.org

Компания братьев Марторелли сделала значительные улучшения в УАЗ-3151, включая полную перекраску кузова, установку литых дисков, новых шин и сидений, а также уникальных элементов в салоне. Опционально предлагалась пластиковая крыша с окнами вместо тента. Кроме того, они заменили мотор на дизельный, сообщает "За рулем".

Martorelli предложили несколько вариантов дизельных двигателей для УАЗ-3151, включая Peugeot (72 л. с.), Venturi Motori (2,4 л, 100 л. с.) и FIAT (2 л, 112 л. с.). Самая необычная модификация получила название UAZ Racing и имела третий мотор.

Итак, линейка "итало-УАЗов" была настолько впечатляющей, что даже сам УАЗ начал выпускать свою собственную версию по образцу Martorelli в 1990 году, включая жесткий верх, дизельный мотор Venturi Motori и обновленные колеса.