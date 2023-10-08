Программное обеспечение Volvo больше не функционирует у российских владельцев автомобилей данной марки, сообщает bfm.ru.
Согласно предоставленной информации, большинство владельцев Volvo в России столкнулись с отключением программного обеспечения. Согласно официальным данным, поддержка программного обеспечения для российских пользователей должна была прекратиться 25 сентября, однако после этой даты владельцы продолжили пользоваться приложением.
Источник отмечает, что некоторые эксперты предсказывают полное исчезновение европейских автомобилей с российских дорог при сохранении подобной политики производителей.
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