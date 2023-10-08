Три причины продажи водителями почти новых автомобилей: дефицит, кредиты, тест-драйв

На данный момент, на различных интернет-площадках для продажи автомобилей наблюдается значительное количество предложений от официальных дилеров и частных лиц о продаже практически новых автомобилей. При этом, пробег этих автомобилей, указанный на одометре, может варьироваться в пределах от 200 до 5 000 километров. Эксперты портала njcar. ru обнаружили несколько причин, по которым в 2023 году стали активно появляться на продаже автомобили, которые практически не использовались ранее.
Ситуация на российском рынке автомобилей в текущем году претерпела радикальные изменения, и многие ранее популярные модели полностью исчезли с рынка.
Еще несколько лет назад автомобили с годовым стажем использования выставлялись на продажу в основном после аварийных ситуаций. Однако в настоящее время официальные дилеры часто предлагают покупателям абсолютно новые автомобили с реальным пробегом до 200 километров, сообщает njcar.ru.
Первая причина продажи связана с автомобилями, которые были приобретены с помощью кредитных средств. Владельцы этих автомобилей, столкнувшись с финансовыми трудностями, стремятся вернуть свои инвестиции, погасить кредит и, возможно, даже немного заработать, учитывая значительное увеличение стоимости автомобилей в последнее время.
Второй вариант — это продажа автомобилей, которые ранее использовались для проведения тест-драйвов. Обычно такие машины предлагаются в самых продвинутых комплектациях. В этом случае дилеры стараются продавать их по более высоким ценам, так как подобных автомобилей без пробега практически не осталось на рынке.
И, наконец, третий сценарий — это реализация дефицитных моделей, которые поставляются по официальным каналам. В такой ситуации дилерам предоставляется возможность продавать автомобили по завышенным ценам, не оглядываясь на рекомендованную цену производителя. Например, таким образом продаются дефицитные модели Lada Largus за 2,5 миллиона рублей.
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