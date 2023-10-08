Необычный рекорд Гиннесcа с помощью автомобильных фар установили водители Suzuki

На мероприятии Jimny Gathering 2023, проходившем в Кларенсе, Южная Африка, был установлен новый рекорд Гиннеса, связанный с автомобилями Suzuki Jimny. 796 автомобилей этой модели собрались на выставке, чтобы одновременно включить фары 24 сентября 2023 года. Для достижения этого рекорда все машины были выстроены в ряд, а затем, по команде организаторов, они одновременно включили свет фар. Этот впечатляющий результат был официально подтвержден представителями Книги рекордов Гиннеса, сообщает "За рулем".
Jimny Gathering собрал участников со всего мира, которые разделяют свою страсть к легендарному внедорожнику Suzuki Jimny. Помимо установления рекорда, посетители мероприятия имели возможность участвовать в разнообразных мероприятиях, включая захватывающие поездки по бездорожью через живописные горы Малути в национальном парке Золотые Ворота Хайлендс, а также наслаждаться музыкальным фестивалем Safari Town. Это событие стало не только рекордом, но и праздником для поклонников Suzuki Jimny из разных уголков планеты.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Улетающих из Израиля Пугачеву и Галкина* видели в аэропорту Бен Гуриона