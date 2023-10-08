Необычный рекорд Гиннесcа с помощью автомобильных фар установили водители Suzuki

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На мероприятии Jimny Gathering 2023, проходившем в Кларенсе, Южная Африка, был установлен новый рекорд Гиннеса, связанный с автомобилями Suzuki Jimny. 796 автомобилей этой модели собрались на выставке, чтобы одновременно включить фары 24 сентября 2023 года. Для достижения этого рекорда все машины были выстроены в ряд, а затем, по команде организаторов, они одновременно включили свет фар. Этот впечатляющий результат был официально подтвержден представителями Книги рекордов Гиннеса, сообщает "За рулем".

Фото: openverse.org

Jimny Gathering собрал участников со всего мира, которые разделяют свою страсть к легендарному внедорожнику Suzuki Jimny. Помимо установления рекорда, посетители мероприятия имели возможность участвовать в разнообразных мероприятиях, включая захватывающие поездки по бездорожью через живописные горы Малути в национальном парке Золотые Ворота Хайлендс, а также наслаждаться музыкальным фестивалем Safari Town. Это событие стало не только рекордом, но и праздником для поклонников Suzuki Jimny из разных уголков планеты.