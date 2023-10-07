Volvo намекнула на скорое появление минивэна

EM90, новый электрический минивэн от Volvo, дебютирует 12 ноября. На тизерных изображениях автомобиля видна его передняя часть с характерным значком Volvo и характерной косой линией, а также стильные колесные диски и задние фонари.
EM90 питается от литий-никель-марганцево-кобальтовой батареи емкостью 140 кВт*ч, поставляемой компанией CATL, что позволяет ему достигать дальности полета до 822 км по циклу CLTP. Минивэн оснащен парой электродвигателей суммарной мощностью 536 л. с.
Внутри клиенты могут рассчитывать на просторный салон, оснащенный современными технологиями, а функции безопасности, как ожидается, будут соответствовать высоким стандартам Volvo.
Предстоящая премьера EM90 является долгожданной, и она знаменует собой выход Volvo на рынок электрических минивэнов.
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