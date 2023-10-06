Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минтруд представил идею внедрения обязательного лицензирования для домов-интернатов
Диетолог Павлюк утверждает, что овес занимает лидирующую позицию в списке наиболее полезных круп
Член комитета по обороне Соболев призвал ФСБ разобраться с вернувшимися в РФ айтишниками
Стилист Сергей Зверев признался, что уже давно разочарован Парижем
Узбекистан и Россия планируют увеличить темпы подготовки соглашения о социальных гарантиях для мигрантов
Москва и Ташкент будут продолжать осуществление программ по изучению русского языка в Узбекистане
Правительство распорядилось ввести особый порядок въезда в РФ для граждан Украины
В ОП выразили поддержку инициативе разработки ПДД для доставочных роботов и беспилотных такси
Реставраторы из Москвы успешно восстановили эксклюзивный автобус "Икарус-180"

Специалисты предсказывают увеличение стоимости технического обслуживания автомобиля

3:19
Авто

С начала 2023 года стоимость обслуживания автомобилей в России увеличилась на 23,4%. За девять месяцев средний чек составил 8,6 тыс. рублей, что сравнивается с аналогичным периодом прошлого года.

Специалисты предсказывают увеличение стоимости технического обслуживания автомобиля
Фото: openverse.org

Этот рост цен больше всего затронул обслуживание автомобилей европейских марок, в то время как запчасти для японских и корейских автомобилей остались более доступными. Например, цены на дисковые тормозные колодки для BMW 528i увеличились на 20%, а фильтр салона подорожал на 15%. В то время как запчасти для бюджетного седана Kia Rio подорожали всего на 5%, и фильтр стал даже дешевле, сообщает "За рулем".

В январе средняя стоимость технического обслуживания составляла 7,3 тыс. рублей, и к апрелю она снизилась до 7,1 тыс. рублей. Наибольшее увеличение среднего чека (+7,6%) было зафиксировано в августе, когда он достиг 8,4 тыс. рублей по сравнению с июлем. Этому способствовали валютные колебания и традиционное увеличение спроса на ремонт в осенний период.

Ключевой причиной такого увеличения цен считается рост стоимости автозапчастей. Важным фактором также является старение автопарка в России, где население ограничено в финансовых ресурсах и старается максимально продлить срок службы своих автомобилей, инвестируя в их ремонт.

Директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов, отмечает, что с начала 2023 года цены на комплектующие для кузовного ремонта увеличились на 36-61%. Средний чек вырос с начальных 90-96 тыс. рублей в январе до 130 тыс. рублей в июле-августе. Особенно сильно подорожали такие компоненты, как ветровые стекла (+61%), передние бамперы (+49%), крылья (+39%) и задние бамперы (+36%). Что касается технического обслуживания, здесь аналогичная ситуация: салонные фильтры подорожали на 37%, масляные и воздушные фильтры для двигателя, а также тормозные колодки увеличились на 21%. Причиной этого стали колебания курса валют, повышение отпускных цен у поставщиков из-за роста себестоимости деталей и увеличенные затраты на логистику.

Стоимость запчастей и обслуживания для китайских автомобилей также выросла на 25%, как сообщает вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Ян Хайцеэр. Китайские автокомпании в настоящее время доминируют на рынке, их маржинальность растет, и прибыль увеличивается, поскольку на рынке нет конкуренции со стороны ушедших с рынка России европейских автопроизводителей.

Курс валюты в осенний период изменился примерно на 10%, но это не повлияло на цены на запчасти, так как автосервисы ожидают дальнейших изменений в ситуации.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Техническое обслуживание автомобиля с большим пробегом. Отвечаем на частые вопросы. ЕвроАвто
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
От удара ракетой по кафе в Харьковской области погибли 51 человек

В Харьковской области объявлен трёхдневный траур в память о жертвах удара по кафе. Сообщается о 51 погибшем, в том числе 8-летнем ребёнке.

51 человек погиб от удара ракетой по кафе в Харьковской области
Солдаты ВСУ захотели, чтобы Украина вошла в состав России
Русский солдат перевоспитал украинского: "Слава Украине в составе России"
Исчезнет с карты: на Западе вынесли страшный приговор Украине
Ракета "Буревестник" будет годами летать над миром в ожидании путинского "Огонь!"
Командиры ВС РФ подтверждают начало наступления на Купянск Любовь Степушова Onedio: США засекретили планы атаки ВСУ на ЛДНР и Крым в 2022 году Олег Володин Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией Рустем Сафронов
В Великобритании перечислили негативно влияющие на судьбу Украины мировые тренды
Западу стало не по себе: Россия сообщила о резервных полках
Освобождение территорий или разрешение конфликта? Что выгоднее для РФ
Освобождение территорий или разрешение конфликта? Что выгоднее для РФ
Последние материалы
Carsweek составил рейтинг автомобилей с самыми мощными двигателями в России
Немцы начали забрасывать камнями коллег по партии главы МИД Германии Бербок
Сотни тысяч автомобилистов выразили недовольство из-за новых трудностей с ОСАГО
Диетолог рассказала о полезных свойствах облепихи: противовоспалительное и иммуномодулирующее действие
Стоматолог посоветовала делать профессиональную чистку зубов не менее 4 раз в год
Друг Николая Дроздова заявил, что сообщение о раке у ведущего — это "абсолютный фейк"
Родители погибшего в зоне СВО учителя из Подольска рассказали о сыне
В Верховной раде в драке порвали штаны нардепа Гончаренко
Киркоров признался, что уже год счастлив в новых отношениях: "Сегодня это кайф"
Психолог Бенетт: на выходных нужно сделать выбор в пользу ресурсного отдыха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников