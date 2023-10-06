Специалисты предсказывают увеличение стоимости технического обслуживания автомобиля

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С начала 2023 года стоимость обслуживания автомобилей в России увеличилась на 23,4%. За девять месяцев средний чек составил 8,6 тыс. рублей, что сравнивается с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: openverse.org

Этот рост цен больше всего затронул обслуживание автомобилей европейских марок, в то время как запчасти для японских и корейских автомобилей остались более доступными. Например, цены на дисковые тормозные колодки для BMW 528i увеличились на 20%, а фильтр салона подорожал на 15%. В то время как запчасти для бюджетного седана Kia Rio подорожали всего на 5%, и фильтр стал даже дешевле, сообщает "За рулем".

В январе средняя стоимость технического обслуживания составляла 7,3 тыс. рублей, и к апрелю она снизилась до 7,1 тыс. рублей. Наибольшее увеличение среднего чека (+7,6%) было зафиксировано в августе, когда он достиг 8,4 тыс. рублей по сравнению с июлем. Этому способствовали валютные колебания и традиционное увеличение спроса на ремонт в осенний период.

Ключевой причиной такого увеличения цен считается рост стоимости автозапчастей. Важным фактором также является старение автопарка в России, где население ограничено в финансовых ресурсах и старается максимально продлить срок службы своих автомобилей, инвестируя в их ремонт.

Директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов, отмечает, что с начала 2023 года цены на комплектующие для кузовного ремонта увеличились на 36-61%. Средний чек вырос с начальных 90-96 тыс. рублей в январе до 130 тыс. рублей в июле-августе. Особенно сильно подорожали такие компоненты, как ветровые стекла (+61%), передние бамперы (+49%), крылья (+39%) и задние бамперы (+36%). Что касается технического обслуживания, здесь аналогичная ситуация: салонные фильтры подорожали на 37%, масляные и воздушные фильтры для двигателя, а также тормозные колодки увеличились на 21%. Причиной этого стали колебания курса валют, повышение отпускных цен у поставщиков из-за роста себестоимости деталей и увеличенные затраты на логистику.

Стоимость запчастей и обслуживания для китайских автомобилей также выросла на 25%, как сообщает вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Ян Хайцеэр. Китайские автокомпании в настоящее время доминируют на рынке, их маржинальность растет, и прибыль увеличивается, поскольку на рынке нет конкуренции со стороны ушедших с рынка России европейских автопроизводителей.

Курс валюты в осенний период изменился примерно на 10%, но это не повлияло на цены на запчасти, так как автосервисы ожидают дальнейших изменений в ситуации.