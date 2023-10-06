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АвтоВАЗ увеличил стоимость Lada Vesta

2:57
Авто

6 октября автопроизводитель пересмотрел цены на свой флагманский седан во всех его комплектациях, за исключением базовой версии, которая оснащена 90-сильным двигателем. Кроме того, стоимость кроссоверной версии Vesta Cross также подверглась изменениям. Новые цены повысились значительно, на 80-118 тысяч рублей, в зависимости от комплектации, что составляет от 5,1% до 7,5% от предыдущих цен. Начальная стоимость базовой версии осталась неизменной и составляет 1 239 900 рублей.

АвтоВАЗ увеличил стоимость Lada Vesta
Фото: Openverse

Минимальное увеличение цены в размере 80 тысяч рублей затронуло Lada Vesta в комплектации Comfort с 106-сильным мотором и версию Life, которые теперь доступны по цене 1 418 900 и 1 500 900 рублей соответственно. Комплектация Enjoy подорожала на 98 тысяч рублей, достигая 1 560 900 рублей, а версия Techno стала стоить на 118 тысяч рублей дороже, составляя 1 702 900 рублей.

Что касается Vesta Cross, то стоимость модификации Life поднялась на 80 тысяч рублей, достигая 1 642 900 рублей. В версии Enjoy цена увеличилась на 98 тысяч (1 705 900 рублей), а топовая версия Techno подорожала на 113 тысяч, составляя 1 817 900 рублей.

Вместе с изменением цен, также изменился набор оснащения. Например, версия Techno седана теперь по умолчанию имеет двухцветную окраску. В комплектации Enjoy и Techno теперь предусмотрена камера заднего вида, а версия Life оснащена аудиосистемой с функцией hands-free. Несколько опций были убраны, такие как кожаная оплетка руля, охлаждение вещевого ящика и один из двух USB-входов для комплектации Techno, сообщает motor.ru.

Кроме того, у LADA Vesta SW изменился набор доступных цветов, металлик "Платина" больше не предлагается за дополнительные 15 тысяч рублей.

И наконец, АвтоВАЗ представил самую мощную версию Весты — Sportline. Она отличается спортивным обвесом, сниженным на два сантиметра клиренсом и 118-сильным мотором, а также перенастроенной подвеской с другими амортизаторами. Время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 10,9 секунды, что немного быстрее, чем у стандартной версии с временем разгона 11,3 секунды.

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АвтоВАЗ объявил войну дилерам. Кто и как разогнал цены на новую Lada Vesta?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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