Carsweek составил рейтинг автомобилей с самыми мощными двигателями в России

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Автомобили с высокой мощностью всегда привлекают внимание покупателей, и портал Carsweek подготовил обзор наиболее доступных моделей с двигателями, развивающими более 400 лошадиных сил, доступных в России.

Фото: openverse.org

Лидером рейтинга является Hozon Neta, предлагаемый по цене 4 332 000 рублей

Его мощный двигатель способен выдавать 462 лошадиных сил, и при полной зарядке батареи автомобиль может проехать до 650 километров.

На втором месте находится Hozon Neta GT, цена которого составляет 4 386 000 рублей

Этот электрический автомобиль также обладает двигателем мощностью 462 лошадиных сил и имеет запас хода 580 километров.

BYD Seal занимает третью позицию в рейтинге

Этот китайский электрический седан оснащен мощным двигателем на 530 лошадиных сил и может проехать до 650 километров на одной зарядке. Стоимость этой модели составляет 5 359 000 рублей.

На четвертом месте находится Zeekr X, один из десяти самых продаваемых электрических автомобилей в России

Самая доступная версия этой модели стоит 4 708 000 рублей и оснащена двигателем мощностью 428 лошадиных сил, при этом запас хода составляет 512 километров.

Следующим в списке идет Smart 1, доступный по цене 5 950 000 рублей

Двигатель мощностью 428 лошадиных сил и запасом хода до 400 километров на полной зарядке.

Шестое место занимает BYD Han EV

Его электромотор развивает 517 лошадиных сил, и при полной зарядке батареи автомобиль может проехать до 610 километров. Цена на эту модель составляет 6 100 000 рублей.

Седьмой в списке — электрический седан Xpeng P7i

Пока у российских потребителей о нем мало информации, но он оснащен двигателем мощностью 473 лошадиных сил и имеет запас хода до 610 километров при полной зарядке батареи, а также систему полного привода, сообщает njcar. ru.