Omoda демонстрирует электрический кроссовер для России

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Компания Omoda представила на Женевском автосалоне в Катаре электрическую версию кроссовера C5, сообщает Autohome.

Фото: Wikipedia

Этот электрический вариант отличается от модели с двигателем внутреннего сгорания переработанной передней частью автомобиля. Важными изменениями являются отсутствие решетки радиатора и новый дизайн бампера. Кроме того, кроссовер получил новые аэродинамические диски, которые способствуют снижению сопротивления ветра и увеличивают запас хода.

Интерьер новой модели оснащен двумя 12-дюймовыми экранами, объединенными в один блок, и он сохраняет дизайн бензиновой версии. На моторшоу Omoda также представила автомобиль с двухцветной отделкой салона.

Стоит отметить, что у электрической версии C5 отсутствует переключатель режима движения, который присутствует в стандартной C5. Кроссовер оснащен электродвигателем мощностью 204 лошадиных сил (350 Нм), и его запас хода составляет 550 километров. Разгон до 100 километров в час занимает 7,5 секунды.

В России планируется дебют электрической версии кроссовера Omoda в четвертом квартале 2023 года. На данный момент на рынке доступны модели C5 с бензиновыми двигателями объемом 1.5 литра (передний привод) и 1.6 литра (полный привод) по цене от 2,7 до 3,3 миллионов рублей.