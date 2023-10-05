Китайская компания Kaiyi увеличила цены на все свои автомобили для российского рынка

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Стоимость всех комплектаций у каждой из трех моделей, доступных на российском рынке, выросла. В среднем повышение составило приблизительно сто тысяч рублей, однако эта цифра разнится в зависимости от конкретной модели. По информации из "Российской газеты", базовая комплектация Kaiyi теперь оценивается в 2 195 000 рублей (прежняя стоимость версии Standart составляла 2 110 000 рублей).

Фото: Openverse

Комплектация Luxury+ подорожала до 2 290 000 рублей (вместо предыдущих 2 160 000 рублей), в то время как "спортивная" версия Luxury Sport теперь доступна по цене 2 360 000 рублей (прежде стоила 2 193 000 рублей). Обычная версия Luxury больше не представлена в прайс-листе, сообщает motor. ru.

Стандартная комплектация Kaiyi X3 с механической коробкой передач теперь оценивается в 2 238 000 рублей (прежняя цена составляла 2 117 650 рублей), а с вариатором цена поднялась до 2 335 000 рублей (ранее была 2 220 950 рублей). Топовую комплектацию Luxury теперь стоит 2 414 900 рублей, в сравнении с предыдущей ценой 2 282 930 рублей.

Версия Kaiyi X3 с маркировкой Pro теперь доступна по цене 2 514 900 рублей, в то время как неделю назад эту модель можно было приобрести за 2 490 000 рублей. В конце сентября был зафиксирован рекордный рост стоимости новых автомобилей в России. Средняя цена легкового автомобиля составила 3,1 миллиона рублей, и цены на автомобили поднялись у 15 автопроизводителей.