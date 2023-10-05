Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нобелевская премия по химии 2023: кому и за что присуждена?
Новое исследование: гены могут повлиять на ваше решение стать вегетарианцем
Процесс модернизации производства "Буханки" на заводе УАЗ продолжается
Росздравнадзор заявил, что благодаря маркировке удается предотвращать кражи лекарств
В Новосибирске обнаружили упавшую длиннохвостую неясыть
Археологи обнаружили прекрасно сохранившийся саркофаг эпохи Древнего Рима
В аэропорту Тель-Авива мужчина разделся догола и устроил беспорядок
В Британии мужчину, планировавшего убить Елизавету II, приговорили к тюрьме
Путин сказал, что Одесса — это русский город

Китайская компания Kaiyi увеличила цены на все свои автомобили для российского рынка

2:10
Авто

Стоимость всех комплектаций у каждой из трех моделей, доступных на российском рынке, выросла. В среднем повышение составило приблизительно сто тысяч рублей, однако эта цифра разнится в зависимости от конкретной модели. По информации из "Российской газеты", базовая комплектация Kaiyi теперь оценивается в 2 195 000 рублей (прежняя стоимость версии Standart составляла 2 110 000 рублей).

Китайская компания Kaiyi увеличила цены на все свои автомобили для российского рынка
Фото: Openverse

Комплектация Luxury+ подорожала до 2 290 000 рублей (вместо предыдущих 2 160 000 рублей), в то время как "спортивная" версия Luxury Sport теперь доступна по цене 2 360 000 рублей (прежде стоила 2 193 000 рублей). Обычная версия Luxury больше не представлена в прайс-листе, сообщает motor. ru.

Стандартная комплектация Kaiyi X3 с механической коробкой передач теперь оценивается в 2 238 000 рублей (прежняя цена составляла 2 117 650 рублей), а с вариатором цена поднялась до 2 335 000 рублей (ранее была 2 220 950 рублей). Топовую комплектацию Luxury теперь стоит 2 414 900 рублей, в сравнении с предыдущей ценой 2 282 930 рублей.

Версия Kaiyi X3 с маркировкой Pro теперь доступна по цене 2 514 900 рублей, в то время как неделю назад эту модель можно было приобрести за 2 490 000 рублей. В конце сентября был зафиксирован рекордный рост стоимости новых автомобилей в России. Средняя цена легкового автомобиля составила 3,1 миллиона рублей, и цены на автомобили поднялись у 15 автопроизводителей.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Самая дешевая иномарка в России. Kaiyi E5, цена, комплектации.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Под Артёмовском авиабомба ФАБ-1500 уничтожила всё командование ВСУ

Фугас ФАБ-1500 "вскрыл" подземный бункер и ликвидировал почти весь личный состав штаба. Немногих раненых отправили в Польшу.

На Бахмутском фронте авиабомба ФАБ-1500 накрыла почти всё командование ВСУ
ГИБДД начала выписывать штрафы на водителей, которые оставили дома свой паспорт
ГИБДД уже выписывает штрафы водителям, если те забыли дома паспорт
К чему готовимся? США и РФ одновременно проверяют "сирены ядерной тревоги"
Эксперты объяснили, зачем ВСУ выстраивают оборону вокруг Купянска
Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией Рустем Сафронов Державин уличил губернатора Лопухина в коррупции Сергей Лебедев ВСУ не делают выводов из диверсионной работы в Крыму Любовь Степушова
В конгрессе США призвали ввести пошлины на ввоз ферросицилия из РФ
"Работа и жильё — от 4.5 баллов": россиян ждёт соцрейтинг гражданина
Исчезнет с карты: на Западе вынесли страшный приговор Украине
Исчезнет с карты: на Западе вынесли страшный приговор Украине
Последние материалы
Клименко: вложения в программистов окупятся в третьем поколении
В Новосибирске обнаружили упавшую длиннохвостую неясыть
Археологи обнаружили прекрасно сохранившийся саркофаг эпохи Древнего Рима
Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией
В аэропорту Тель-Авива мужчина разделся догола и устроил беспорядок
В Великобритании заявили, что новый миропорядок складывается в пользу РФ
В Британии мужчину, планировавшего убить Елизавету II, приговорили к тюрьме
Путин сказал, что Одесса — это русский город
Задержана женщина, напавшая с ножом на мать возле Кремля
Политолог считает, что ядерной войны не будет из-за страха уничтожения желанных ресурсов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников