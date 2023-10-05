Российские автопроизводители сокращают свою долю на внутреннем рынке

В январе-сентябре 2023 года российские автопроизводители (производители автомобилей, легкого коммерческого транспорта, грузовиков и автобусов) заняли 50 процентов российского автомобильного рынка, показывает статистика Минпромторга. Это снижение по сравнению с предыдущими годами.
Эксперты отмечают, что если учесть только российские бренды, их доля составила 61 процент. Вместе с иностранными марками, выпускающими транспорт в России, доля российского производства увеличилась до 75 процентов.
Однако аналитики прогнозируют, что снижение доли российских автопроизводителей продолжится, и рост можно ожидать только в 2024 году. В целом, рынок новых автотранспортных средств (возрастом до трех лет) в России увеличился на почти полтора раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув 905,9 тысячи единиц. Этот рост был обусловлен увеличением продаж легковых автомобилей, грузовиков, легких коммерческих автомобилей и автобусов.
Напомним, что "АвтоВАЗ" также сообщил о значительном росте продаж через официальных дилеров за первые девять месяцев 2023 года, что является лучшим результатом за последние два года.
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