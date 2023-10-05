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Эксперты составили рейтинг самых дорогих подержанных автомобилей в России

2:42
Авто

Падение стоимости рубля и увеличение сложности логистики привели к существенному подорожанию новых автомобилей. BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Lexus теперь стоят от 10 миллионов рублей и более. Интересно, что цены на подержанные автомобили могут быть выше, чем на аналогичные новые.

Эксперты составили рейтинг самых дорогих подержанных автомобилей в России
Фото: Wikipedia

Mercedes-Benz W100 Pullman 1974 года выпуска

Предлагаемый к продаже в Москве по цене в 100 миллионов рублей. Эта представительская модель, выпускаемая с 1963 по 1981 год, была популярна среди выдающихся личностей, включая бывшего президента Румынии Чеуческу, югославского диктатора Тито, китайского лидера Мао Дзэдуна, миллиардера Аристотеля Онассиса, актрису Элизабет Тейлор и рок-н-ролльную звезду Элвиса Пресли.

Lamborghini Urus 2021 года

Преобразованный легендарным ателье Mansory, предлагается за 113 миллионов рублей у дилера в Благовещенске. Этот мощный кроссовер оставил без изменений свой 4,0-литровый двигатель мощностью 650 л. с., но получил агрессивный карбоновый обвес и роскошный интерьер с углепластиковыми вставками и кожаной обивкой.

Cadillac Series 314 Sport Dual Cowl Phaeton 1927 года выпуска

Стоимостью в 116 миллионов рублей. Этот автомобиль, принадлежавший Джону Дэвисону Рокфеллеру-младшему, имеет кузов, созданный ателье Fisher, и оснащен 5,6-литровым двигателем V8 мощностью 95 л. с.

Бронированный Mercedes-Maybach S 580 4Matic 2021 года

Продают в Красногорске за 135 миллионов рублей. Этот автомобиль, бронированный компанией Carat Duchatelet, способен выдержать стрельбу из автомата или снайперской винтовки, при этом сохраняя все премиальные характеристики Maybach.

Люксовый суперкар Bugatti EB Veyron 16.4 2007 года

Выставлен на продажу в Москве за 228 миллионов рублей. Автомобиль, проехавший всего 18 тысяч километров, по-прежнему находится в идеальном состоянии, представляя собой раритетную модель с рекордной скоростью и мощным 8,0-литровым мотором, сообщает 110 km. ru.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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