Падение стоимости рубля и увеличение сложности логистики привели к существенному подорожанию новых автомобилей. BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Lexus теперь стоят от 10 миллионов рублей и более. Интересно, что цены на подержанные автомобили могут быть выше, чем на аналогичные новые.
Предлагаемый к продаже в Москве по цене в 100 миллионов рублей. Эта представительская модель, выпускаемая с 1963 по 1981 год, была популярна среди выдающихся личностей, включая бывшего президента Румынии Чеуческу, югославского диктатора Тито, китайского лидера Мао Дзэдуна, миллиардера Аристотеля Онассиса, актрису Элизабет Тейлор и рок-н-ролльную звезду Элвиса Пресли.
Преобразованный легендарным ателье Mansory, предлагается за 113 миллионов рублей у дилера в Благовещенске. Этот мощный кроссовер оставил без изменений свой 4,0-литровый двигатель мощностью 650 л. с., но получил агрессивный карбоновый обвес и роскошный интерьер с углепластиковыми вставками и кожаной обивкой.
Стоимостью в 116 миллионов рублей. Этот автомобиль, принадлежавший Джону Дэвисону Рокфеллеру-младшему, имеет кузов, созданный ателье Fisher, и оснащен 5,6-литровым двигателем V8 мощностью 95 л. с.
Продают в Красногорске за 135 миллионов рублей. Этот автомобиль, бронированный компанией Carat Duchatelet, способен выдержать стрельбу из автомата или снайперской винтовки, при этом сохраняя все премиальные характеристики Maybach.
Выставлен на продажу в Москве за 228 миллионов рублей. Автомобиль, проехавший всего 18 тысяч километров, по-прежнему находится в идеальном состоянии, представляя собой раритетную модель с рекордной скоростью и мощным 8,0-литровым мотором, сообщает 110 km. ru.
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