Стала известна приблизительная цена за новый "Москвич 6"

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В одной из автосалонов заверили, что автомобили будут доступны уже на следующей неделе.

Фото: Wikipedia

"Автомобили уже в производстве на заводе, приходите в середине месяца. Стоимость седана с "механикой" начнется от 2,7 миллиона рублей, а с вариатором - от 3,1 миллиона рублей", - сообщил консультант.

Продавец также отметил, что спрос на эти автомобили растет, что влечет за собой увеличение цен. Согласно его словам, в июне цена на "Москвич" была на 200 тысяч рублей ниже, сообщает "ФедералПресс".

В другом автосалоне сообщили, что автомобили появятся только в ноябре, и цены там были немного ниже. В последнем салоне отметили, что вероятно они не будут закупать эти модели, так как их оснащение не такое богатое, как у других аналогичных моделей. Однако цена будет приблизительно такой же, как у седана Omoda S5, который продается за 2,27 миллиона рублей.