В России появился новый минивэн Suzuki по цене Lada Granta

На российский рынок поступил японский минивэн Suzuki Solio, доступный по цене, сравнимой с Lada Granta. Дилеры предлагают этот автомобиль от 882 000 рублей. Suzuki Solio, изначально представленный на японском рынке, является 5-местным минивэном. Он был впервые представлен в Индии в семиместной версии на выставке Indian Auto Expo 2012, но в России доступна урезанная 5-местная модель, сообщает "Про кроссоверы".
У этого минивэна также есть раздвижные двери сзади, аналогичные Maruti Omni. В российской версии Solio используется тот же 1,2-литровый двигатель K12, который устанавливается в новом Swift для Индии. Однако на японском рынке он оснащен бензиново-гибридной установкой. Этот двигатель развивает максимальную мощность 92 л. с. и пиковый крутящий момент 118 Нм.
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